2019-01-06T12:14:45+03:00
Происшествия

В Апатитах из горящей квартиры спасли семь человек

Пожарным ночью пришлось эвакуировать 27 жильцов из подъезда, где произошло ЧП
Елена МОЛОДЦОВА
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Квартира, в которой случился пожар, выгорела полностью. Фото: Дважды ДваКвартира, в которой случился пожар, выгорела полностью. Фото: Дважды Два
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Ох, и горячей оказалась ночка для спецслужб Апатитов и жильцов дома №21 по улице Ферсмана. Именно здесь из-под контроля вышла стихия огня и разбушевалась не на шутку.

- Прямо сейчас жуткий пожар в доме № 21 на улице Ферсмана. Полыхает с двух сторон. Несколько пожарных машин... Приехал реанимобиль. Это тот самый дом, где месяц назад несколько раз горел мусоропровод, - первой сообщила о ЧП в городе местная газета «Дважды Два».

Зрелище и, правда, было ужасающим. Окна горящей квартиры выходят на обе стороны дома, и почувствовавшее свободу пламя хорошо было видно с любой точки. Подоспевшим пожарным удалось справиться с огнем, но он успел нанести немалый ущерб.

- Сообщение о возгорании поступило в 02:50 6 января. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение в составе трех единиц техники и 13 человек, - рапортуют в пресс-службе МЧС по Мурманской области. – Огнеборцы эвакуировали 27 жильцов, и еще семь спасли. Квартира, находящаяся в эпицентре пожара, выгорела полностью. Огонь повредил соседнюю квартиру и закоптил подъезд по всей площади. Причины пожара устанавливаются.

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