В Мурманске кот Сема, выпрыгнувший из такси 3,5 месяца назад, вернулся домой

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:58:02+03:00

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Маленькое новогоднее чудо произошло на днях в столице Заполярья. А как еще можно назвать возвращение домой пушистого скитальца, владелица которого уже отчаялась его найти? Кот Сема решил видимо пойти по стопам своего знаменитого тезки и земляка и отправился навстречу приключениям. Правда, в отличие от своего собрата проскитался он по улицам родного Мурманска не долгих шесть лет, а всего три с половиной месяца.

- Сема пропал вечером 21 сентября. Его хозяйка – пенсионерка Светлана Николаевна перевозила любимца на руках в такси. На проспекте Ленина в районе торгового центра «Русь» Сема выскользнул из ее рук, выпрыгнул из машины и убежал. Женщина искала кота своими силами, расклеивала объявления и даже через знакомого разместила пост в социальных сетях, но все безрезультатно, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Где скитался любитель приключений долгих три месяца, неизвестно. Но в середине декабря в группах зоозащитников стали появляться посты о том, что на улице Книповича замечен гладкошерстный черно-белый кот с больными глазками или вовсе без одного из них, нуждающийся в помощи. Сему кормили и даже хотели приютить, но он пропадал, а потом снова появлялся. В итоге 2 января волонтеры поймали беглеца, а вскоре передали законной владелице.

- Светлана Николаевна забрала Сему и обещала беречь пуще прежнего, - отмечает Юлия Рекало.