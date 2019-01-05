Соцсети: мурманчанина, которому стало плохо в маршрутке, оставили умирать в снегу

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:41:55+03:00

В УМВД потвердили факт вызова «Скорой», но не факт инцидента с маршруткой. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Вечером 4 января в социальной сети появилась информация о том, что на остановке около кинотеатра «Мурманск» оставили умирать человека. По словам очевидца, мужчину вытащили из маршрутки № 57 и бросили в снег.

– Примерно в 17.00 водитель с одним из пассажиров выволок бесчувственное тело другого пассажира, крикнул, чтобы вызвали «Скорую» и уехал, оставив его на снегу. Мимо проходил врач, который стал оказывать первую помощь, но уже тогда пульса не было. Бригада медиков приехала через 15 минут, начали реанимировать. Не помогло, – гласит пост в группе «Подслушано. Мурманск». – Человек был нормально одет, запаха алкоголя не было.

Как удалось узнать «КП», звонок в «Скорую» действительно поступил. Звонивший рассказал оператору, что мужчине стало плохо на остановке, а скончался мурманчанин уже в карете «скорой помощи».

В полиции же сообщают, что к ним информации о ситуации с маршруткой не поступало.

– Сообщений в полицию о том, что мужчину кто-то выбросил из общественного транспорта не было, но «Скорую» к остановке вызывали, – рассказали в УМВД.