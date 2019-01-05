В 2019 году Мурманская область получит 103 миллиона рублей на льготные лекарства

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:43:56+03:00

По словам Дмитрия Медведева, такую социальную помощь в России получают около 3 миллионов человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В последние дни 2018-го председатель правительства России Дмитрий Медведев успел подписать распоряжение о распределении субвенций среди регионов. Средства пойдут на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, всего в 2019 году из федерального бюджета на эти цели выделят 31, 367 миллиарда рублей. Мурманская область относительно других субъектов получит небольшой объем финансирования – 103 миллиона 33 тысячи рублей.

Полученные деньги регионы должны потратить на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания. Последние предназначены для детей-инвалидов.

Напомним, в начале декабря Медведев сообщил журналистам, что члены кабмина внимательно следят за колебаниями стоимости медикаментов. И в ближайшее время повышать на них стоимость не планируется.

Беспокойство по поводу повышения цен было вызвано обязательной маркировкой лекарств. Планируется, что она станет обязательной с 1 января 2020 года.