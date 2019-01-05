В Мурманске готовятся встречать солнце
Спустя 40 дней морозной темноты десятки человек соберутся на Солнечной горке, чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи. Сначала небо озарят алые просветы, после которых светило появится и задержится на горизонте на 14 минут.
Акция «Первый рассвет» традиционно пройдет в Мурманске 11 января.
– Время ее проведения: с 11.30 до 14.00, место – площадка сопки Солнечная горка. Первый восход солнца можно будет наблюдать в 12 часов 39 минут, – говорится на сайте администрации.
Как и в прошлом году, администрация Мурманска обеспечит транспортировку горожан к месту проведения акции и обратно. С этой целью в пятницу от остановки «Автопарк» (в сторону юга) с 11.00 пустят бесплатный автобус.
Главное – чтобы с погодой повезло, организаторы также предупреждают о необходимости утеплиться, выбрав одежду, соответствующую северной зиме.
Напомним, акция проводится в городе с 2007 года. В 2018-м встретить солнце пришли более тысячи человек.
Посмотрите, как это было в материале «Комсомолки».