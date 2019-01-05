В Мурманске готовятся встречать солнце

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:53:37+03:00

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Спустя 40 дней морозной темноты десятки человек соберутся на Солнечной горке, чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи. Сначала небо озарят алые просветы, после которых светило появится и задержится на горизонте на 14 минут.

Акция «Первый рассвет» традиционно пройдет в Мурманске 11 января.

– Время ее проведения: с 11.30 до 14.00, место – площадка сопки Солнечная горка. Первый восход солнца можно будет наблюдать в 12 часов 39 минут, – говорится на сайте администрации.

Как и в прошлом году, администрация Мурманска обеспечит транспортировку горожан к месту проведения акции и обратно. С этой целью в пятницу от остановки «Автопарк» (в сторону юга) с 11.00 пустят бесплатный автобус.

Главное – чтобы с погодой повезло, организаторы также предупреждают о необходимости утеплиться, выбрав одежду, соответствующую северной зиме.

Напомним, акция проводится в городе с 2007 года. В 2018-м встретить солнце пришли более тысячи человек.

Посмотрите, как это было в материале «Комсомолки».