Российская норка «ЗИМОС» - стандарт качества!

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:42:13+03:00

Для пошива этих шуб используется российская норка, а также мех норки собственного зверохозяйства.

Для тех, кто любит оригинальность и умеет выбирать лучшее для себя

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Мурманск, встречай!

С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке вы купите красивые норковые шубы бренда «ЗИМОС»!

Для их производства используется отборная российская норка, в том числе выращенная в зверохозяйстве Новоторжской ярмарки. Специальная гарантия на шубы «ЗИМОС» - 2 года. Приходите за шубой, подарите себе настоящую роскошь!

12 - 20 января 2019

Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)

Получите скидку 7% на любую шубу тут → http://kupi.shubu.ru/murmansk-prazdnik-2019?utm_source=gazeta&utm_campaign=murmansk_12.01-20.01&utm_term=KP

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