В Мурманской области похолодает до -20°

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:27:56+03:00

Гидрометцентр предупреждает о гололедице и сильной изморози на дорогах

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Небесная канцелярия радует северян в новогодние праздники настоящими морозами. Сегодня погода в регионе существенно не изменится, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный.

Уже сейчас в Мурманске -8°, а в течение дня похолодает еще сильнее. Согласно прогнозу синоптиков местного гидрометцентра, столбик термометра опустится до -10°, а при прояснениях температура воздуха составит от -15 до -20°. Ожидается гололедица, местами сильная изморозь.

Последнее обстоятельство обеспокоило региональное МЧС. В пресс-службе ведомства сообщили, что гололед является причинами чрезвычайных ситуаций. Чтобы помочь гражданам их избежать, МЧС опубликовало на своем сайте специальную памятку с простыми правилами. Например, спасатели рассказывают, как правильно упасть, если вы поскользнулись.

– Сразу присядьте – это снизит высоту. Не пытайтесь спасти вещи, которые несете в руках. В момент падения надо сжаться: напрячь мускулы, а коснувшись земли, перекатиться, чтобы смягчить силу удара, – говорится в памятке.