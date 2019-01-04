2019-01-04T19:03:59+03:00
Происшествия

В Мурманске мужчина угнал автомобиль вместе с девушкой

Теперь дерзкому злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы
Елена МОЛОДЦОВА
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Колянин угнал прям с АЗС, едва не прихватив с собой пассажирку.Колянин угнал прям с АЗС, едва не прихватив с собой пассажирку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Заправить автомобиль в столице Заполярья не так уж и безопасно, как кажется, на первый взгляд. 2 января мурманчанин при попытке залить в своего «железного коня» бензин едва не лишился и самого транспортного средства, и спутницы.

- Инцидент произошел ранним утром. Мужчина вместе со знакомой заехал на заправку. Водитель отправился в павильон, а ключи оставил в замке зажигания. В этом время 40-летний колянин, не заметив в салоне ВАЗ-21102 пассажирку, прыгнул за руль и нажал на педаль газа. Владелец легковушки попытался остановить его, но успел лишь открыть переднюю пассажирскую дверь. Злоумышленник лишь увеличил скорость, - рассказывают в пресс-службе УМЫД по Мурманской области.

Девушке все же удалось избежать похищения, но при выходе из едущей машины она получила травмы. А угонщик уехал в неизвестном направлении. Правда, полицейским удалось отыскать его по «горячим следам». Оказалось, что мужчина уже был ранее судим. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Угон». Дерзкому колянину грозит до семи лет лишения свободы.

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