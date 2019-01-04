Мурманчанин написал петицию с просьбой, чтобы детский городок «Сказка» работал семь дней в неделю

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:24:18+03:00

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Открывшийся в сентябре возле Семеновского озера в столице Заполярья детский городок «Сказка» вызывает много эмоций, к счастью, в большинстве положительных. Правда, есть к его работе и вопросы. Чтобы решить часть из них, мурманчанин Кирилл Бобров написал петицию в адрес администрации города Мурманска:

«Построенный на месте бывшего детского городка парк развлечений «Сказка» сегодня работает лишь пять дней в неделю. Этого времени недостаточно для комфортного посещения. Желательно, чтобы подобные места отдыха работали по расписанию, но все дни недели. Для технического обслуживания парка достаточно будет одного дня – например, в конце каждого месяца. Также до того, как будет достроено здание кафе в «Сказке», желательно организовать передвижную временную торговлю по продаже чая и выпечки, а также решить вопрос с туалетом».

Кирилл хотел написать обращение к мурманским властям еще в октябре, но ушел на два месяца в море, а вернувшись, решил исполнить задуманное.

- Речь идет не только о наших детях, у которых есть время посещать полюбившейся парк не только со среды по воскресенье, но и о гостях города – в том числе и иностранцах – приезжающим иногда всего на несколько часов. Два дня выходных для подобного парка – глупость! – уверен Кирилл Бобров. – А что касается торговли, то пока дети резвятся на горках, родители замерзают и горячий чай был бы им весьма кстати.

Желающие поддержать инициативного земляка могут оставить свой голос здесь. Пока Кирилла Боброва поддержали лишь пять человек.