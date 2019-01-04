В Мурманске огнеборцы, спешившие на пожар, застряли в пробке у торгового центра

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:38:04+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, как неохотно порой автомобилисты пропускают машины спецслужб, спешащих на помощь, в сети говорилось неоднократно. И, тем не менее, в разгар новогодних праздников в столице Заполярья произошел очередной такой прецедент. Напомним, днем 3 января в Мурманске в доме №156 по проспекту Кольскому загорелась елка, а спустя пару часов стало известно, что спешащим на помощь огнеборцам оказалось крайне трудно добраться до места происшествия.

- Гори оно все синем пламенем! Главное из магазина выехать! Да, господа водители!!?? Совесть у людей напрочь отсутствует! Пожарные в итоге пешком к дому пошли! – прокомментировал свое видео пользователь соцсетей, пожелавший остаться неизвестным.

К слову, на ролике четко видно, как пожарные с включенными проблесковыми маячками пропускают бесконечную вереницу машин, выезжающую от крупного торгово-развлекательного центра в Первомайском районе Мурманска. Правда, некоторые пользователи поспешили защитить автомобилистов.

- Я уверен, что те, кто от «Нагорного» выезжают вообще не видят саму пожарную машину, а лишь отблески маяков вдалеке. Там просто нужно вешать знак «Парковка и стоянка запрещена» по краям дороги, - высказал свой взгляд на увиденное Сергей Иванов.

И многие его поддержали. В конечном итоге пожарные добрались до места пожара бегом и, как нам известно, благополучно ликвидировали пожар. К счастью, он оказался некрупным.