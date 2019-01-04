2019-01-04T13:26:19+03:00
Общество

Первого ребенка, родившегося в новом году в Североморске, назвали Юрой

Власти ЗАТО уже поздравили молодую маму с прибавлением
Елена МОЛОДЦОВА
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Анастасию Таранову и ее сына Юру в роддоме навестили важные гости. Фото: Администрация ЗАТО СевероморскАнастасию Таранову и ее сына Юру в роддоме навестили важные гости. Фото: Администрация ЗАТО Североморск
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В городах Мурманской области продолжают чествовать женщин, ставших мамами в наступившем 2019 году. Напомним, первым ребенком, появившемся на свет на Кольском полуострове, стала Оливия Артемова. Девочка родилась буквально через минуту после боя курантов. А вот малыш из Североморска припозднился больше чем на сутки и стал первым малышом, родившемся в столице Северного флота.

- Мальчик появился на свет рано утром 2 января. Это уже второй ребенок в семье Тарановых. Родители решили назвать малыша Юрой. К слову, их первенец Даниил также родился в нашем роддоме, - рассказывают в администрации ЗАТО Североморск.

Новорожденного и его маму Анастасию в роддоме навестили первый заместитель главы Североморска Эдуард Миронов, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, управляющий делами администрации Олег Прасов и главный врач ЦРБ Дмитрий Панычев. Тарановым вручили памятный подарок и набор юбилейных медалей флотской столицы.

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