2019-01-04T11:48:42+03:00
Происшествия

В Мурманске 16 пожарных тушили новогоднюю елку

Теперь им предстоит установить причину, по которой в квартире вспыхнуло пламя
Елена МОЛОДЦОВА
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Чтобы потушить елку, потребовалось усилие 16 пожарных.Чтобы потушить елку, потребовалось усилие 16 пожарных.Фото: Николай ХИЖНЯК
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Каждый год в преддверии новогодних праздников МЧС предупреждает, как правильно устанавливать и украшать елку, но неприятности все равно случаются. Не обошелся без них и в наступившем 2019 году.

- 3 января в 16:09 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в квартире по адресу: Мурманск, проспект Кольский, дом 156. На место выехало три пожарно-спасательных подразделения в составе 16 человек и шести единиц техники, - рассказывают в пресс-службе МЧС по Мурманской области. – В результате пожара обгорела искусственная ель, ковровое покрытие и была закопчена стена. Причины пожара устанавливаются.

В ведомстве напоминают, чтобы избежать беды не надо устанавливать елку вблизи отопительных приборов и обкладывать ее ватой, не пропитанной огнезащитным составом. Лесную красавицу нельзя украшать игрушками из легковоспламеняющихся материалов и зажженными свечами. Для этих целей лучше использовать сертифицированные заводские электрогирлянды, причем менее мощные.

- Если возгорание небольшое, то попробуйте справиться с ним своими силами: повалите елку на пол и накройте ее плотной тканью. Если она натуральная, то пожар можно тушить водой. Но этого ни в коем случае нельзя делать, если елка искусственная. В огне синтетические материалы плавятся и растекаются, а вода спровоцирует разбрызгивание горящих капель и увеличению площади пожара. Так что лучше засыпать пламя песком или землей, например, из цветочного горшка или использовать огнетушитель, - советуют в МЧС региона.

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