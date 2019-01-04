2019-01-04T11:42:38+03:00
Общество

Каракуль снова в моде!

Шубы из высококачественного меха будут представлены на Новоторжской ярмарке
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Три грации в каракуле.Три грации в каракуле.
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Мурманск, встречай! С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке для вас большая коллекция шуб из каракуля.

Каракуль - это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Цвета каракуля красивы: серый, коричневый (сур), черный, «графит» и «золото».

Добро пожаловать за шубой!

12 - 20 января 2019

Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)

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