Каракуль снова в моде!

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:42:38+03:00

Три грации в каракуле.

Шубы из высококачественного меха будут представлены на Новоторжской ярмарке

Изменить размер текста: A A

Мурманск, встречай! С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке для вас большая коллекция шуб из каракуля.

Каракуль - это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Цвета каракуля красивы: серый, коричневый (сур), черный, «графит» и «золото».

Добро пожаловать за шубой!

12 - 20 января 2019

Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)

Получите скидку 7% на любую шубу тут → http://kupi.shubu.ru/murmansk-prazdnik-2019?utm_source=gazeta&utm_campaign=murmansk_12.01-20.01&utm_term=KP