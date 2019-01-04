Каракуль снова в моде!
Шубы из высококачественного меха будут представлены на Новоторжской ярмарке
Три грации в каракуле.
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Мурманск, встречай! С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке для вас большая коллекция шуб из каракуля.
Каракуль - это символ элегантности, утонченного вкуса и статуса. Цвета каракуля красивы: серый, коричневый (сур), черный, «графит» и «золото».
Добро пожаловать за шубой!
12 - 20 января 2019
Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)
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