2019-01-03T15:55:45+03:00
Звезды

В мурманской филармонии выступит Светлана Крючкова

Поэтический вечер будет посвящен годовщине снятия блокады Ленинграда
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Концерт народной артистки РСФСР состоится 13 января.Концерт народной артистки РСФСР состоится 13 января.Фото: Тимур ХАНОВ
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Нет ничего душевнее и пронзительнее, чем стихотворения о войне, исполненные талантливым человеком. Народная артистка РСФСР, известная своими драматическими ролями, Светлана Крючкова 13 января выступит в Мурманске с программой, посвященной 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

- Для исполнения на поэтическом вечере «Ленинградцы – дети мои!..» Светлана Крючкова выбрала тексты самых разных жанров и судеб, созданные как поэтами, так и обычными людьми, - пояснили в мурманской филармонии, на сцене которой и состоится концерт. - В единую ткань повествования сложатся оставленные нам как свидетельство тех страшных и героических дней стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула, Михаила Дудина, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко.

В концерте также принимает участие лауреат международных конкурсов баянист Сергей Годовалов.

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