Из Хибин эвакуировали заболевшую туристку

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:51:27+03:00

У женщины во время путешествия были отмечены признаки пневмонии

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Только вчера, 2 января, отдых в горах закончился трагедией для группы туристов из Санкт-Петербурга. Напомним, сошедшая с вершины Кукисвумчорра лавина накрыла троих фрирайдеров из Северной столицы: двое выжила, одна девушка погибла. К счастью, другая история, развернувшаяся в опасных Хибиных, закончилась хорошо.

- 1 января в группе туристов, покоряющих Хибины, у женщины появились признаки пневмонии, - рассказали в Мурманском Арктическом комплексном аварийно-спасательном центре МЧС России. - К месту выдвинулась дежурная смена и второй эшелон ПСП "Кировск", а также спасатели ПСП "Мурманск" - всего - 23 человека. 2 января в 8.30 они поднялись на плато

На поиски туристической группы ушло три часа, уже к обеду специалисты начали эвакуацию пострадавшей, которую до этого обследовал медик. В 16.30 женщину передали в приемный покой Кировской городской больницы.

Обратите внимание, что сейчас в Хибинах наблюдается значительная степень лавинной опасности. Всех желающих посетить горы в МЧС также предупреждают об обязательной регистрации у спасателей и просят обращать внимание на ограничительные загрождения.