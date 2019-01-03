Жительница Полярных Зорь сломала сожителю ребра чугунной сковородой

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:11:56+03:00

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Женщина со скалкой или сковородкой в руках – это так же смешно в анекдотах, как страшно в жизни. Очередной «бытовухой» отметили праздники в одной из квартир города Полярные Зори. По срочному вызову к дому на улице Белова выехала бригада «Скорой помощи», приехав которая увидела жуткое – 37-летнего мужчину сушибами головы, гематомами по всему лицу и телу, а также сломанными ребрами. Медики сразу же вызвали полици.

- Было установлено, что телесные повреждения ему причинила сожительница. Между парой произошла ссора на почве личной неприязни. Тогда-то в 38-летняя северянка схватила чугунную сковороду и начала бить ей потерпевшего, - пояснили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Подозреваемую, которая до этого никогда в поле зрения правоохранительных органов не попадала, задержали. В отделе она призналась в содеянном.

Тем не менее, увечья, которые она оставила на теле своего возлюбленного по закону квалифицируются как тяжкие, поэтому даме грозит серьезный срок – до 10 лет лишения свободы.