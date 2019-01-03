2019-01-03T13:11:56+03:00
Происшествия

Жительница Полярных Зорь сломала сожителю ребра чугунной сковородой

Мужчине также досталось от дамы сердца по голове
Маргарита ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Видимо, орудием стало первое, что попало женщине под руку.Видимо, орудием стало первое, что попало женщине под руку.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Женщина со скалкой или сковородкой в руках – это так же смешно в анекдотах, как страшно в жизни. Очередной «бытовухой» отметили праздники в одной из квартир города Полярные Зори. По срочному вызову к дому на улице Белова выехала бригада «Скорой помощи», приехав которая увидела жуткое – 37-летнего мужчину сушибами головы, гематомами по всему лицу и телу, а также сломанными ребрами. Медики сразу же вызвали полици.

- Было установлено, что телесные повреждения ему причинила сожительница. Между парой произошла ссора на почве личной неприязни. Тогда-то в 38-летняя северянка схватила чугунную сковороду и начала бить ей потерпевшего, - пояснили в пресс-службе УМВД по Мурманской области. – Подозреваемую, которая до этого никогда в поле зрения правоохранительных органов не попадала, задержали. В отделе она призналась в содеянном.

Тем не менее, увечья, которые она оставила на теле своего возлюбленного по закону квалифицируются как тяжкие, поэтому даме грозит серьезный срок – до 10 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шубы из мутона – хит сезона!
В Мурманской области похолодает до -25 градусов
"Вы себя чувствуете маленьким чертёнком": Туристы из Санкт-Петербурга могли специально спустить лавину, под которой погибла девушка
Пятиклассница из Мурманска пообещала слепить 2019 пельменей
Сход лавины в Хибинах: туристка из Санкт-Петербурга погибла, еще одна в реанимации
Как с 1 января в Мурманской области выросли пенсии
Новый год 2019 в Мурманске: 9 пожаров и 7 ДТП
В Мурманске появится памятник пожарному автомобилю
Шубы из нутрии – красивые и практичные!
В Апатитах на стене дома увидели Деда Мороза - Человека-паука
Житель Мурманской области выиграл 1 миллион рублей в новогоднем тираже лотереи
В Мурманской области с 1 января появится новая строчка в квитанциях
Губернатор Мурманской области выразила соболезнования в связи со врзывом дома в Магнитогорске
В Мурманске во время пожара в 5-этажке на улице Новое Плато спасли человека
Меховая шапка — настоящий атрибут русской зимы
Морской заяц Дик из мурманского океанариума поздравил жителей Заполярья с Новым годом