Шубы из мутона – хит сезона!
Где купить мутон? С 12 по 20 января в Ледовом дворце
На всех шубах зеленый чип - знак российского производителя.
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Мурманск, встречай!
С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке выбирайте и покупайте свою шубу из мутона и будьте в тепле!
Мутоновые шубы на Новоторжской ярмарке теплые и красивые.
В отделках - норка, песец, каракуль. Размеры - от 42 до 60.
Добро пожаловать за шубой!
12 - 20 января 2019
Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)
Получите скидку 7% на любую шубу тут → http://kupi.shubu.ru/murmansk-prazdnik-2019?utm_source=gazeta&utm_campaign=murmansk_12.01-20.01&utm_term=KP
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