Шубы из мутона – хит сезона!

3 Янв. 2019 2019-01-03T13:07:52+03:00

На всех шубах зеленый чип - знак российского производителя.

Где купить мутон? С 12 по 20 января в Ледовом дворце

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Мурманск, встречай!

С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке выбирайте и покупайте свою шубу из мутона и будьте в тепле!

Мутоновые шубы на Новоторжской ярмарке теплые и красивые.

В отделках - норка, песец, каракуль. Размеры - от 42 до 60.

Добро пожаловать за шубой!

12 - 20 января 2019

Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)

Получите скидку 7% на любую шубу тут → http://kupi.shubu.ru/murmansk-prazdnik-2019?utm_source=gazeta&utm_campaign=murmansk_12.01-20.01&utm_term=KP

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