Праздничные скидки на шубы на Новоторжской ярмарке!

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:25:53+03:00

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Мурманск, встречай!

С 12 по 20 января спешите за шубой в Ледовый дворец на праздничную Новоторжскую ярмарку. Это крупный российский производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб.

Цены выгодные, а также скидки и подарки!

Добро пожаловать за шубой!

12 - 20 января 2019

Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)

Получите скидку 7% на любую шубу тут → http://kupi.shubu.ru/murmansk-prazdnik-2019?utm_source=gazeta&utm_campaign=murmansk_12.01-20.01&utm_term=KP

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