2019-01-03T12:17:06+03:00
Общество

В Мурманской области похолодает до -25 градусов

В столице Заполярья 3 января будет немного теплее
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Холоднее всемго на данный момент - в Мурмашах.Холоднее всемго на данный момент - в Мурмашах.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Начало января – отличное время, когда наконец можно побыть дома и отдохнуть от работы. Но так думают далеко не все: многие, наоборот, новогодние каникулы пытается посвятить активному отдыху. Именно вторым совсем не на руку понижение температуры, которое на сегодняшний день прогнозирует мурманский гидрометцентр.

- 3 января в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25°. Местами гололедица, - сообщают синоптики.

Так, на 9 утра уже были зафиксированы серьезные «минусы» в Мурмашах и Мончегорске -23 и -21 градус соответственно. В столице Заполярья же, по данным специалистов группы «Погода в Мурманске», сегодня столбик термометра опустится до -19 градусов, а ближе к ночи в городе пройдет снег.

Кстати, самым холодные 3 января в Мурманске было в 2010 году (-26,6), а самым теплым в 1975 (+4,3).

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