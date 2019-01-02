Пятиклассница из Мурманска пообещала слепить 2019 пельменей

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:40:19+03:00

И все для того, чтобы спасти шоу "Уральские пельмени"

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В прошлом году семья из Апатитов решила слепить 1000 пельменей. Не ради какой-то большой цели, а чтобы показать, что могут.

А вот пятиклассница из Мурманска хочет кулинарить не просто так. А чтобы спасти любимое шоу.

Девочка дозвонилась на прямую линию с участницей "Уральских пельменей" Юлией Михалковой. Среди прочего артистка говорила и о возможном распаде коллектива. В свое время его сотрясал скандал с бывшим продюсером и участником Сергеем Нетиевским, которого обвинили в мошенничестве. Теперь отдельно от остальных "пельменей" гастролируют Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Это дает пищу слухам, что шоу на грани закрытия.

Многие поклонники переживают. И в разговоре с Михалковой обещали поддержать любимчиков.

- Люди очень переживают за судьбу нашего коллектива, активно предлагают свою помощь. Сергей из Сургута вызвался поговорить с парнями по-мужски, а пятиклассница Катюша из Мурманска пообещала налепить 2019 пельменей в нашу поддержку! Спасибо всем, кто позвонил! Всех была рада услышать! Люблю вас! - написала Юлия Михалкова в своем "Инстаграме".

К слову, 8 февраля "Уральские пельмени" собираются выступить в Мурманске.