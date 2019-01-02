Пятиклассница из Мурманска пообещала слепить 2019 пельменей
В прошлом году семья из Апатитов решила слепить 1000 пельменей. Не ради какой-то большой цели, а чтобы показать, что могут.
А вот пятиклассница из Мурманска хочет кулинарить не просто так. А чтобы спасти любимое шоу.
Девочка дозвонилась на прямую линию с участницей "Уральских пельменей" Юлией Михалковой. Среди прочего артистка говорила и о возможном распаде коллектива. В свое время его сотрясал скандал с бывшим продюсером и участником Сергеем Нетиевским, которого обвинили в мошенничестве. Теперь отдельно от остальных "пельменей" гастролируют Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Это дает пищу слухам, что шоу на грани закрытия.
Многие поклонники переживают. И в разговоре с Михалковой обещали поддержать любимчиков.
- Люди очень переживают за судьбу нашего коллектива, активно предлагают свою помощь. Сергей из Сургута вызвался поговорить с парнями по-мужски, а пятиклассница Катюша из Мурманска пообещала налепить 2019 пельменей в нашу поддержку! Спасибо всем, кто позвонил! Всех была рада услышать! Люблю вас! - написала Юлия Михалкова в своем "Инстаграме".
К слову, 8 февраля "Уральские пельмени" собираются выступить в Мурманске.