Как с 1 января в Мурманской области выросли пенсии

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:14:13+03:00

В январе индексацию выплат получили работающие пенсионеры, а в августе ее делают для работающих. Фото: архив "КП"

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Новый год уже принес северянам лишние траты. Напомним, в Мурманске выросла стоимость проезда в общественном транспорте с 28 до 32 рублей, а также тарифы на электричество. Скоро еще станут приходить "мусорные" квитанции, т.к. в регионе заработала новая система обращения с твердыми бытовыми отходами.

Впрочем, есть и приятные новости. С 1 января былы проиндексированы страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров. Размер увеличения составил 7,05%.

- В Мурманской области размер фиксированной выплаты после индексации составит 8001,29 рубля для граждан, отработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин; 7467,88 рубля для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, - рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Мурманской области.

А вот работающим пенсионерам стоит ожидать прибавку только в августе.