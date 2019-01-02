Новый год 2019 в Мурманске: 9 пожаров и 7 ДТП

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:34:16+03:00

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Еще ни одни новогодние каникулы в Мурманской области не стали образцовыми - экстренные службы всегда начеку, ведь у беды нет праздников и выходных.

В МЧС региона уже подвели итоги 1 января 2019 года.

- Всего за первые сутки нового 2019 года пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали 9 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пожаров стало на шесть меньше. Кроме того, в период с 6 утра 31 декабря до 6 утра 2 января спасатели 7 раз ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий. Были спасены 3 человека, - рассказал старший оперативный дежурный Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Мурманской области Андрей Кустюков.

Так, 1 января в 18.55 на 21 километре автодороги «Кола – Лотта» опрокинулся снегоход. А спустя почти пять часов 13 огнеборцев выезжали к дому №38 на улице Капитана Орликовой. Здесь в первом подъезде загорелся мусоропровод.

К слову, чаще всего в первый день нового года горел именно мусор. Например, в 15.44 возгорание случилось на свалке твердых бытовых отходов в Дровяном. Всего пожар бушевал на 25 квадратных метрах. И в это же время, минута в минуту, такая же беда случилась на улице Промышленная в Мурманске.