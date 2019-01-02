В Апатитах на стене дома увидели Деда Мороза - Человека-паука

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Суперпапа или вор? Апатитчане, да и не только они, гадают, кто же в костюме Деда Мороза висел на стене пятиэтажки.

Мужчину заметили 1 января.

- Отец так решил поздравить своего ребенка с Новым годом. Но и не исключено, что таким образом деды морозы могут и обчистить, - сообщил анонимный подписчик группы "Подслушано Апатиты".

Впрочем, не только в такой непривычной обстановке можно было заметить Дедов Морозов в Мурманской области. Например, за три дня до наступления Нового 2019 года сотрудники органов внутренних дел, переодетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравили граждан, пришедших в миграционное подразделение на Дзержинского,5. Волшебник пришел к детям военнослужащих Морского отряда войск национальной гвардии Российской Федерации, а еще останавливал водителей в Мурманске, чтобы объяснить им, что застолье и вождение - вещи не совместимые.