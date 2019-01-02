В Мурманске появится памятник пожарному автомобилю

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:35:07+03:00

В Мурманске появится новый памятник. И он же станет посланием к пожарным 2069 года. Фото: Pixabay

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Год ушедший был богат на установку памятников, но, кажется, и 2019-й подарит Мурманску новые достопримечательности. Так, в областном центре появится монумент пожарному автомобилю.

Так решили сами мурманчане: в декабре они участвовали в соцопросе "В каких мероприятиях северяне и гости Кольского Заполярья приняли бы участие в рамках 100-летия пожарной охраны на Мурмане и 370-ой годовщины пожарной охраны России?". И 45 процентов участников проголовали именно за памятник. К слову, он будет с сюрпризом: в него будет заложена капсула с посланием мурманским пожарным 2069 года.

Место под новый монумент пока не выбрано.

Как рассказали в МЧС Мурманской области, почти 41 процент участников соцопроса хотели бы принять участие в пожарном квесте.

- Праздничное культурно-массовое мероприятие с выставкой пожарно-спасательной техники и показательными выступлениями пожарных для гостей и жителей города Мурманска хотят посетить 32.47 % участников публичного опроса, - уточнили в ведомстве.