Шубы из нутрии – красивые и практичные!
Они ждут вас на Новоторжской ярмарке в Мурманске
Шубы из нутрии Новоторжской ярмарки соответствуют российским ГОСТам.
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Мурманск, встречай!
С 12 по 20 января спешите за шубой из нутрии в Ледовый дворец на Новоторжскую ярмарку! Шубы из нутрии красивые и теплые, отлично подходят для климата России.
Новинка на Новоторжской ярмарке - мех нутрии, стриженый «под норку». Смотрится красиво и благородно.
Добро пожаловать за шубой!
12 - 20 января 2019
Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)
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