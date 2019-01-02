Шубы из нутрии – красивые и практичные!

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:02:32+03:00

Они ждут вас на Новоторжской ярмарке в Мурманске

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Мурманск, встречай!

С 12 по 20 января спешите за шубой из нутрии в Ледовый дворец на Новоторжскую ярмарку! Шубы из нутрии красивые и теплые, отлично подходят для климата России.

Новинка на Новоторжской ярмарке - мех нутрии, стриженый «под норку». Смотрится красиво и благородно.

Добро пожаловать за шубой!

12 - 20 января 2019

Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)

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