В Мурманской области с 1 января появится новая строчка в квитанциях
Новогодняя ночь. Троллейбус битком набит пассажирами. Во время остановки на одной из мурманских улиц в салон заходят новые люди.
- Уважаемые пассажиры! Предупреждаем, что проезд стоит 32 рубля, - предупреждает кондуктор громким отрезвляющим голосом.
Праздничный «дурман» как рукой сняло. Вот это да, всего-то час прошел в новом году, а проезд подорожал на 4 рубля! Конечно, о подорожании общественного транспорта с 1 января было известно заранее, но все равно пассажиры слегка вздрогнули.
Кстати, это не единственный «подарочек», который ждет северян в 2019 году. В своих январских квитанциях жители Мурманской области увидят новую строчку, которая касается обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а проще говоря - с бытовым мусором. По предварительным данным, для жителей Мурманска она составит 133 рубля с человека.
- Для разъяснения гражданам возникающих вопросов по новой системе обращения с ТКО и оказанию коммунальной услуги по вывозу отходов, министерство ЖКХ Мурманской области информирует о телефонах созданных горячих линий, - сообщается на официальном сайте ведомства.
Там же приводятся необходимые номера для каждого города и поселка. Напомним, сбором и сортировкой мусора по всему Заполярью занимается отныне АО «Управление отходами». Для их нужд построен новый современный полигон в Междуречье. На компанию возлагаются надежды по очистке Мурманской области от мусора.