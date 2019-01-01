В Мурманской области с 1 января появится новая строчка в квитанциях

1 Янв. 2019 2019-01-01T16:52:53+03:00

Если в мурманской квартире живут, скажем, 3 человека, то общая плата за вывоз мусора составит примерно 400 рублей. Фото: Тимур ХАНОВ

Принципиально иная система по обращению с мусором и ТКО подразумевает, что с каждого прописанного в квартире северянина взимается плата

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Новогодняя ночь. Троллейбус битком набит пассажирами. Во время остановки на одной из мурманских улиц в салон заходят новые люди.

- Уважаемые пассажиры! Предупреждаем, что проезд стоит 32 рубля, - предупреждает кондуктор громким отрезвляющим голосом.

Праздничный «дурман» как рукой сняло. Вот это да, всего-то час прошел в новом году, а проезд подорожал на 4 рубля! Конечно, о подорожании общественного транспорта с 1 января было известно заранее, но все равно пассажиры слегка вздрогнули.

Кстати, это не единственный «подарочек», который ждет северян в 2019 году. В своих январских квитанциях жители Мурманской области увидят новую строчку, которая касается обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а проще говоря - с бытовым мусором. По предварительным данным, для жителей Мурманска она составит 133 рубля с человека.

- Для разъяснения гражданам возникающих вопросов по новой системе обращения с ТКО и оказанию коммунальной услуги по вывозу отходов, министерство ЖКХ Мурманской области информирует о телефонах созданных горячих линий, - сообщается на официальном сайте ведомства.

Там же приводятся необходимые номера для каждого города и поселка. Напомним, сбором и сортировкой мусора по всему Заполярью занимается отныне АО «Управление отходами». Для их нужд построен новый современный полигон в Междуречье. На компанию возлагаются надежды по очистке Мурманской области от мусора.