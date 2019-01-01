Губернатор Мурманской области выразила соболезнования в связи со врзывом дома в Магнитогорске

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:28:05+03:00

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Все мы подсознательно ждем какого-то чуда на Новый год. Но в этот раз злодейка-судьба проявила к нам чудовищную жестокость. В Челябинской области произошла трагедия. В городе Магнитогорск 31 декабря взорвался дом, в результате чего несколько человек погибли, и множество получили травмы. Праздник окрасился в траурные цвета, и многие россияне начисто лишились новогоднего настроения в связи с этим горестным событием.

Не остались в стороне и жители Мурманской области. Северяне тяжело переживали за сибиряков, которые жили в разрушенном доме, а также за их близких. Более того, в поддержку обездоленных семей высказалась губернатор Заполярья.

Марина Ковтун выразила свои соболезнования в тот же день, когда случилась трагедия. Глава региона пожелала пострадавшим людям излечиться и встать на ноги в кратчайшие сроки, а родственникам тех, кто погиб под завалами - мужества.

- Сегодня не только Магнитогорск - вся Россия шокирована и скорбит. Мы, северяне, искренне разделяем с магнитогорцами боль утраты и надеемся на спасение оставшихся в живых под завалами, - заметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун 31 декабря.

Напомним, взрыв в 10-этажном доме №164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел ранним утром. В результате подъезд, расположенный над аркой, обрушился целиком. В нем жили 110 человек. На 1 января известно о 8-ми погибших. Официальная причина трагедии - взрыв бытового газа. Пользователи интернета, впрочем, рассматривают версию теракта.