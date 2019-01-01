В Мурманске во время пожара в 5-этажке на улице Новое Плато спасли человека

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:49:22+03:00

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Так называемая «магия чисел» считается чепухой и лженаукой. И все-таки иногда начинаешь проникаться подобными суевериями. Взять хотя бы неприятный случай, произошедший в Мурманске. В доме со зловещим номером 13 на улице Новое Плато вспыхнул весьма опасный пожар.

Произошло это, как на грех, прямо в новогоднюю ночь - 1 января, в районе 03:00. В самый разгар праздника, когда многие мурманчане прогуливались или запускали салюты, пожарные областного центра срочно выехали на место. К панельной 5-этажке стянули 4 единицы спецтехники. Приступили к работе 12 сотрудников МЧС.

- Спасен 1 человек. В результате пожара обгорели предметы мебели и вещи домашнего обихода, комната закопчена по всей площади. Причины пожара выясняются, - сообщает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

Одним словом, зловещая «магия чисел» все-таки не подтвердилась. Ведь, в конечном итоге, жильца горящей квартиры удалось спасти. Помимо возгорания в 5-этажном доме на улице Новое Плато, за минувшие дежурные сутки сотрудникам МЧС пришлось посетить несколько мусорных пожаров. Горели груды пищевых отбросов, подожженные кем-то (скорее всего, бездомными) в мусоросборниках. В частности, в районе дома номер 5 на улице Героев Рыбачьего.

А один из пожарных рассчетов и вовсе «встретил» Новый год буквально на ходу, в пути к месту возгорания на Кольском проспекте. Там, за пару минут до полуночи, загорелась машина.