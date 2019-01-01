Меховая шапка — настоящий атрибут русской зимы

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:46:19+03:00

Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку в Ледовый дворец с 12 по 20 января

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Мурманск, встречай!

С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке выбирайте красивую модель шапки из норки или каракуля! Модная шапка-ушанка, знаменитая косынка или меховой берет станут прекрасным завершением вашего мехового образа.

Приходите и покупайте!

12 - 20 января 2019

Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)

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