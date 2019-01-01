Меховая шапка — настоящий атрибут русской зимы
Добро пожаловать на Новоторжскую ярмарку в Ледовый дворец с 12 по 20 января
Приходите на Новоторжскую ярмарку и получите скидку 7%.
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Мурманск, встречай!
С 12 по 20 января в Ледовом дворце на Новоторжской ярмарке выбирайте красивую модель шапки из норки или каракуля! Модная шапка-ушанка, знаменитая косынка или меховой берет станут прекрасным завершением вашего мехового образа.
Приходите и покупайте!
12 - 20 января 2019
Ледовый дворец, 2 этаж (Мурманск, Челюскинцев, 2а)
Получите скидку 7% на любую шапку тут → http://kupi.shubu.ru/murmansk-prazdnik-2019?utm_source=gazeta&utm_campaign=murmansk_12.01-20.01&utm_term=KP
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