Морской заяц Дик из мурманского океанариума поздравил жителей Заполярья с Новым годом

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:29:09+03:00

Видеоролик, где усатый толстяк «играет» на электрогитаре, собрал 8 тысяч просмотров за сутки

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Как отмечают некоторые северяне, в последнее время праздничные телешоу стали скучноватыми. Однотипные «голубые огоньки» уже надоели, и люди смотрят их только чтобы отдать дань традициям. Хочется чего-то новенького, но телевидение, кажется, не готово к экспериментам. Зато интернет уже «впереди планеты всей».

По крайней мере, в Мурманской области. Здесь сотрудники культурно-развлекательного центра подготовили необычное новогоднее поздравление для жителей Заполярья. Для этого сотрудники мурманского океанариума заручились поддержкой... тюленя! А точнее, морского зайца.

Профессиональные дрессировщики нарядили животное в новогодние оленьи рога. А потом вручили морскому зайцу муляж электрогитары. И научили обаятельного толстяка елозить по струнам передней лапой. Со стороны кажется, что усач и в самом деле «жарит» настоящий рок!

Сотрудники мурманского океанариума записали видеоролик с выступлением морского артиста. После чего выложили его в интернет в качестве новогоднего поздравления для северян. За минувшие сутки видео успели посмотреть свыше 8-ми тысяч человек.