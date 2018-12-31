Под Мурманском - лобовое столкновение, а в районе Александровска перевернулась машина

СЕГОДНЯ 15:52 2018-12-31T16:31:40+03:00

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Провести праздничную ночь в больнице - незавидная перспектива. К сожалению, все больше северян рискуют угодить в такой вот «переплет». По Мурманской области участились случаи автомобильных аварий. Виноваты, по всей видимости, предпраздничная спешка и заледеневшие дороги. Сразу два опасных ДТП выпали на сегодняшний день, 31 декабря.

Первое в этом списке аварийное происшествие приключилось под Мурманском около 11-ти часов утра. Два транспортных средства столкнулись лоб в лоб в результате выезда одного из них на встречную полосу. Данные о пострадавших в настоящий момент отсутствуют.

Не исключается, что авария обошлась без пострадавших, поскольку она даже не значится в базе данных ГИБДД. На месте работали спасатели, которые отключили аккумуляторы в поврежденных автомобилях и предупредили разлив топлива.

Следующее ДТП произошло в районе 2-х часов дня. Местом дислокации стала дорога у реки Кулонга, в районе села Белокаменка (ЗАТО Александровск). Здесь машина столкнулась с грузовиком-автоцистерной. При ударе легковушку занесло, и она перевернулась.

- Дорога в этом направлении очень скользкая, осторожнее, - предупреждает северянин Игнат Пронин в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Информация о пострадавших также уточняется.