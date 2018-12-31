В Мурманске ожидается снегопад на новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 13:47 2018-12-31T13:53:14+03:00

Даже жаль немного, что мурманский новогодний камин - всего лишь световое украшение. Так хочется согреться, когда на улице свирепствует пронизывающий мороз! Фото: Виктор КОСТРОВ

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Последние несколько дней погода не баловала северян. Свирепо «кусался» мороз, лютовал порывистый ветер. Наверное, хуже всего пришлось продавцам елок, которые вынуждены, по долгу службы, стоять под открытым небом целый день. И только отчаянная молодежь расхаживала в тонких штанах с обнаженными лодыжками. В погоне за модой и, видимо, ревматизмом.

Но как же скоро погода сменит гнев на милость? Этот вопрос волнует многих жителей Мурманска. По официальным данным синоптиков, значительного потепления в ближайшее время не будет.

- 31 декабря и ночью 1 января ожидается морозная погода. Днем 1 января - постепенное повышение температуры воздуха, - сообщается в официальном комментарии главного синоптика мурманского гидрометцентра.

Чуть более оптимистично смотрится прогноз метеорологов-энтузиастов. В новогоднюю ночь они обещают нам, так сказать, перемирие «на погодном фронте».

- К вечеру небо начнет затягивать, температура начнет повышаться, ближе к полуночи пойдет снег. 1 января повышение температуры продолжится, будет выше -10, также со снегом, - сообщает группа «Погода в Мурманске».

Тем не менее, если вы собираетесь на прогулку в новогоднюю ночь, следует одеться потеплее. Особенно при поездке за город.