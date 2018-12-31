В Мурманске ожидается снегопад на новогоднюю ночь
Последние несколько дней погода не баловала северян. Свирепо «кусался» мороз, лютовал порывистый ветер. Наверное, хуже всего пришлось продавцам елок, которые вынуждены, по долгу службы, стоять под открытым небом целый день. И только отчаянная молодежь расхаживала в тонких штанах с обнаженными лодыжками. В погоне за модой и, видимо, ревматизмом.
Но как же скоро погода сменит гнев на милость? Этот вопрос волнует многих жителей Мурманска. По официальным данным синоптиков, значительного потепления в ближайшее время не будет.
- 31 декабря и ночью 1 января ожидается морозная погода. Днем 1 января - постепенное повышение температуры воздуха, - сообщается в официальном комментарии главного синоптика мурманского гидрометцентра.
Чуть более оптимистично смотрится прогноз метеорологов-энтузиастов. В новогоднюю ночь они обещают нам, так сказать, перемирие «на погодном фронте».
- К вечеру небо начнет затягивать, температура начнет повышаться, ближе к полуночи пойдет снег. 1 января повышение температуры продолжится, будет выше -10, также со снегом, - сообщает группа «Погода в Мурманске».
Тем не менее, если вы собираетесь на прогулку в новогоднюю ночь, следует одеться потеплее. Особенно при поездке за город.