В Мурманске на улице Промышленной полностью выгорел склад

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-31T12:25:10+03:00

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Канун Нового года считается вполне подходящим временем для бенгальских огней или любительских фейерверков. Впрочем, неприятное событие на севере заполярной столицы не подходит под эту категорию, даже невзирая на зрелищность и огненную составляющую. Случай этот оказался в чем-то даже трагичным, по крайней мере, для одной из городских компаний. В Мурманске на улице Промышленной произошел сильный пожар на складе. Пламя занялось поздним вечером 30 декабря.

- В 19:28 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании строения по адресу улица Промышленная 10/4. В результате пожара складское помещение выгорело полностью, - сообщают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Поначалу многим показалось, что горит теплоэнергоцентр. Такое впечатление возникло в связи с его географической близостью к горящему зданию. Именно такая информация, о возгорании на мурманском ТЭКОС, и появилась сначала в соцсетях. Позже, впрочем, выяснилось, что она была ошибочной.

Как это часто случается во время пожара на промышленных складах, во время опасного происшествия слышались громкие хлопки. Предположительно, это взрывались баллончики с пневматической «начинкой» или горючие материалы. Масштабное тушение потребовало участия тридцати одного сотрудника МЧС.

Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Но вот экономический ущерб, скорее всего, станет значительным.