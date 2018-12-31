В Мурманске на улице Промышленной полностью выгорел склад
Канун Нового года считается вполне подходящим временем для бенгальских огней или любительских фейерверков. Впрочем, неприятное событие на севере заполярной столицы не подходит под эту категорию, даже невзирая на зрелищность и огненную составляющую. Случай этот оказался в чем-то даже трагичным, по крайней мере, для одной из городских компаний. В Мурманске на улице Промышленной произошел сильный пожар на складе. Пламя занялось поздним вечером 30 декабря.
- В 19:28 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании строения по адресу улица Промышленная 10/4. В результате пожара складское помещение выгорело полностью, - сообщают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Поначалу многим показалось, что горит теплоэнергоцентр. Такое впечатление возникло в связи с его географической близостью к горящему зданию. Именно такая информация, о возгорании на мурманском ТЭКОС, и появилась сначала в соцсетях. Позже, впрочем, выяснилось, что она была ошибочной.
Как это часто случается во время пожара на промышленных складах, во время опасного происшествия слышались громкие хлопки. Предположительно, это взрывались баллончики с пневматической «начинкой» или горючие материалы. Масштабное тушение потребовало участия тридцати одного сотрудника МЧС.
Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Но вот экономический ущерб, скорее всего, станет значительным.