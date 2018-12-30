2018-12-30T18:16:05+03:00
Общество

В Апатитах 77 машин выстроились в автоелку

На композицию ушло несколько часов
Мария ПАШЕНКОВА
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В Апатитах по-своему отметили Новый год. Фото: архив "КП"В Апатитах по-своему отметили Новый год. Фото: архив "КП"
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Вечером 29 декабря в Мурманской области началась метель, ветер дул такой, что хотелось поскорее оказаться дома в тепле и уюте. Но несколько десятков водителей, словно споря с небесной канцелярией, отправились на аэродром в Апатитах (а у Хибин непогода разгулялась совсем не на шутку). И все ради того, чтобы сделать автоелку.

На ее создание ушло больше двух часов. Мешали участникам акции и снегопад, и почти непроглядная темнота, которую разгоняли светом фар. Организаторы показывали все прибывающим водителям, куда вставать. Чтобы было легче, в воздух поднимали квадрокоптеры. Они показывали, как сверху выглядит елочка, где не хватает "веток" - машин. Всего автоель сложилась из 77 авто. Чтобы ее сфотографировать полностью, дроны пришлось поднять на высоту в 150 метров.

Правда, некоторые северяне увидели в фигуре не елочку, а дом и даже ЛЭП. Но, как справедливо отметили участники акции, все приходит с опытом - в следующем году елочка может получиться больше и лучше.

Вот такая елочка из машин получилась в Апатитах. Фото: vk.com/pdsh51

Вот такая елочка из машин получилась в Апатитах. Фото: vk.com/pdsh51

Напомним, что дайверы Мурманской области тоже нетривиально отмечают Новый год: они устанавливают праздничное дерево на дне Кольского залива.

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