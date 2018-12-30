Губернатор Мурманской области поздравила северян с Новым годом

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-30T15:53:13+03:00

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Уже завтра Мурманская область вместе со всей страной шагнет из 2018 года в 2019-й. До боя курантов северян успела поздравить глава региона Марина Ковтун. Она записала свое новогоднее поздравление на фоне залитого электрическими огнями Мурманска.

- Совсем скоро стрелки часов сойдутся на полуночи, отметив конец старого года и начало нового. С новыми заботами, новыми делами и, конечно, новым счастьем. На это мы всегда надеемся, загадывая желания под бой курантов, - обратилась к жителям Мурманской области Марина Васильевна. - Желания у всех разные, но есть и самые простые, самые главные вещи, из которых складывается счастье для любого из нас. Именно их я и хочу вам пожелать в преддверии праздника», – отметила глава региона, назвав в числе слагаемых счастья здоровье, уют и достаток в доме, успехи детей, любовь и понимание близких, удачу, радость от работы и воплощение всего задуманного в жизнь.

Напомним, ранее мурмачнан поздравили строители дома на проспекте Кольский - они гирляндами в окнах выложили "2019".