В Мурманской области построят три новых детских садика

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-29T15:38:53+03:00

Сразу три садика должны заработать в Мурманской области в 2019 году. Фото: архив "КП"

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В военных городах Мурманской области всегда остро стоял вопрос с детскими садами. Ведь все чаще в их семьях рождается второй и третьи малыши.

В 2019 году для северян откроют сразу три новых учреждения дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет: в Североморске, Печенге и Полярном. На строительство каждого из федерального бюджета планируется выделить 47,3 миллиона рублей.

- 25 декабря 2018 года по итогам аукциона между заказчиком МБУ "АХТО" и подрядной организацией ООО "Мурманстрой" заключен муниципальный контракт на строительство в городе Североморске детского сада на 75 мест. Проектная документация на строительство детского сада разработана в 2018 году ООО "Экостройпроект", получено положительное заключение государственной экспертизы, - рассказали в правительстве Мурманской области.

Во флотской столице, например, появится группа на 15 человек в возрасте до 1 года, группа на 20 человек от 1 года до 2 лет, две группы по 20 человек от 2 до 3 лет.