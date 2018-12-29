В Мурманской области построят три новых детских садика
В военных городах Мурманской области всегда остро стоял вопрос с детскими садами. Ведь все чаще в их семьях рождается второй и третьи малыши.
В 2019 году для северян откроют сразу три новых учреждения дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет: в Североморске, Печенге и Полярном. На строительство каждого из федерального бюджета планируется выделить 47,3 миллиона рублей.
- 25 декабря 2018 года по итогам аукциона между заказчиком МБУ "АХТО" и подрядной организацией ООО "Мурманстрой" заключен муниципальный контракт на строительство в городе Североморске детского сада на 75 мест. Проектная документация на строительство детского сада разработана в 2018 году ООО "Экостройпроект", получено положительное заключение государственной экспертизы, - рассказали в правительстве Мурманской области.
Во флотской столице, например, появится группа на 15 человек в возрасте до 1 года, группа на 20 человек от 1 года до 2 лет, две группы по 20 человек от 2 до 3 лет.