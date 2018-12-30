В Мурманске появились ледяные горки и скульптуры

СЕГОДНЯ 08:58 2018-12-30T08:58:49+03:00

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Мурманск к встрече Нового года-2019 готов! К празднику столица Заполярья получила отличный подарок - горки и скульптуры. Напомним, в прошлом году их сделали после долгого перерыва. Причем была толика риска: в нашем городе часто ломают ледяные композиции. Но опыт показал, что горожане стали бережнее относиться к чужому труду, поэтому подарок сделали снова.

На Семеновском озере умельцы вырезали композицию-фотозону с персонажами времен царствования Ивана Грозного – боярами стрельцами. В Первомайском округе на площади у дома № 101 на Кольском проспекте стоят персонажи любимых детских мультфильмов: Чебурашка и Гена, бременские музыканты, Алиса в стране чудес, Львенок и Черепаха.

На площади Пять Углов ледяные фигуры - Щелкунчик и Мышиный король, Мари и Щелкунчик. Все ледяные композиции, которые установят в городе, будут подсвечены разноцветными светодиодами.

Ледяные горки тоже появились во всех округах областного центра. В Ленинском - у Семеновского озера, высотой в 8 метров и в виде крепости с башнями и окнами. Такая же, только еще со шпилями в виде звезд, стоит на Пяти Углах. А самая большая горка - в Первомайском округе у дома №101. Она пятискатная. И тоже сделана в виде средневекового замка.