2018-12-30T09:52:18+03:00
Общество

ТОП-10 самых читаемых новостей сайта "Комсомольская правда"-Мурманск за 2018 год

Какие материалы набрали больше всего просмотров за 12 месяцев
Мария ПАШЕНКОВА
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Сайт "Комсомольской правды"-Мурманск. Фото: скриншот сайтаСайт "Комсомольской правды"-Мурманск. Фото: скриншот сайта
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Мы продолжаем подводить итоги нашей работы за год. Напомним, наша редакция уже представила Топ-10 самых читаемых статей сайта "Комсомольской правды"-Мурманск за 2018 год. Теперь же пришла пора посмотреть, что вы, дорогие читатели, лучше всего прочитали в минувшем году из нашей новостной ленты.

1. Мурманчанин получил 2 года «строгача» за удачную находку на праздниках - 56007 просмотров (91066 по счетчику Яндекс-метрики);

2. Стали известны причины ракетного залпа в Белом море - 55324 посмотра (106312);

3. 40-летний фотограф шантажировал и развращал школьницу из Мурманска - 54295 просмотров (98119);

4. В Мурманской области нашли оружие богов, которое приносили в жертву 4 тысячи лет назад - 53212 (93282);

5. В Мурманске «Адмиралу Кузнецову» разрежут нос до самого основания - 49519 просмотров (92807);

6. Мончегорец, пропавший на снегоходе полгода назад, всплыл на озере Пиренга под Апатитами - 45825 просмотров (72007);

7. Под Кандалакшей найден огромный тайник с оружием и гранатами - 44831 посмотр (74455);

8. К северу от Мурманской области пойман двухметровый чудо-палтус, запрещенный к продаже - 34741 посмотр (56393);

9. Владимир Путин назвал причину гибели «Курска» в Баренцевом море - 34612 просмотра (49044);

10. Стали известны подробности мощного взрыва на «Кольской верфи» в Мурманской области - 23572 просмотра (40285).

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