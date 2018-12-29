2018-12-29T13:55:25+03:00
Общество

С черными глазами и горбовиной грудью: в Мурманской области появилась опасная муха

У людей она может вызвать миазмы
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Взрослая муха-горбатка не опасна для человека, бояться надо ее личинок. Фото: admkr.ruВзрослая муха-горбатка не опасна для человека, бояться надо ее личинок. Фото: admkr.ru
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Сотрудники Россельхознадзора не так уж редко находят в цветах, овощах и фруктах незваных гостей - различных насекомых. Некоторые из них не представляют опасность для человека, а вот другие...

В Мурманской области не раз уже обнаружили многоядную муху-горбатку. Чаще всего она путешествует в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, грушах, лимонах, огурцах, яблоках, торфе. Но больше всего риск найти ее в перезрелых бананах.

- Это сапрофитная муха длиной 2–3 мм, внешне напоминает распространенную плодовую мушку - красноглазую дрозофилу, но ее глаза черные, а тело с явно выраженной «горбовидной» грудью. Передвигается преимущественно прерывистыми перебежками. Издали может показаться, что она прыгает, - поясняет Россельхознадзор Мурманской области.

Взрослая мушка не опасна для человека. Бояться надо личинок. Они могут попасть в организм человека через разные продукты от муки до сыра.

- У людей личинки мухи-горбатки могут вызывать миазы - паразитарные болезни, обусловленные проникновением личинок мух в тело человека. Случайное попадание яиц и личинок горбаток в систему пищеварения человека может обернуться кишечным миазом. Особенно опасно проникновение в кишечник личинок третьего возраста. Имеются редкие сообщения о личинках, развивающихся в ранах, роговице глаза и урогенитальной системе человека. Кроме того, муха способна стать переносчиком холеры, - пояснили в надзорном ведомстве.

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