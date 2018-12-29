ТОП-10 самых читаемых статей на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск
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В конце года подведем итоги нашего труда за эти 12 месяцев. Мы составили ТОП-10 наших новостей, которые вы, наши дорогие читатели, прочитали лучше всего.
1. В Мурманске кассиры подменили 16 миллионов рублей на деньги банка приколов - 23618 просмотров;
2. График отключения горячей воды в Мурманске летом-2018 - 21610 просмотров;
3. Волшебство ДНК, юрист-маньяк и возмездие спустя 20 лет - интервью «КП» - 18328 просмотров;
4. Первые посетители магазина дешевой рыбы в Мурманске рассказали «КП» о своем впечатлении - 15822 просмотра;
5. «Ему было мало открытых конфорок, и он оторвал шланг» - следователи про парня, который взорвал дом в Мурманске - 12307 просмотров;
6. Поиски Дамира Петрова, пропавшего с борта «Клавдии Еланской», в Баренцевом море продлились недолго - 11414 просмотра;
7. В Мончегорске шикарного рыжего кота облили аккумуляторным электролитом - 10500 просмотров;
8. В Мурманске воспитателя детского сада чуть не уволили из-за показа детям фильма про тундру - 8053 просмотра;
9. Против мурманских врачей завели «уголовку» после смерти 16-летнего мальчика от лидокаина - 7774 просмотра;
10. Ребенок из Мурманской области спас свою мать от рухнувшего с крыши снега - 7413 просмотра.