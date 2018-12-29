2018-12-29T12:20:31+03:00
Туризм

Национальный календарь событий рекомендовал четыре праздника в Мурманской области

В их число вошел фестиваль в Териберке и саамские игры
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области проходит много ярких фестивалей. Фото: Игорь ГромовВ Мурманской области проходит много ярких фестивалей. Фото: Игорь Громов
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В Заполярье есть свои визитные карточки - события, слава о которых гремит по всей стране. Самые яркие из них попали в Национальный календарь событий.

- Ежегодно по результатам работы экспертной комиссии отбирается ТОП-200 лучших событий года, которые получают статус Национального. Четыре проекта Мурманской области вошли в перечень отобранных мероприятий, так как привлекают туристов со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья, - рассказали авторы проекта.

Речь идет о международном фестивале снежно-ледовой скульптуры «Снеголед» (состоится 27 января), XXXIV летних Саамских играх (8 июня), фестивале полярного дня (12 июня) и V арктическом фестивале «Териберка. Новая жизнь».

Также в календарь вошли другие события, например акция «Первый рассвет», регата крейсерских яхт в Кандалакше, выставка-ярмарка «Каменный цветок».

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