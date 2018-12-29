Перед Новым годом в Мурманске выросли цены на продукты для оливье

СЕГОДНЯ 10:51 2018-12-29T10:51:18+03:00

Скидки в магазинах еще не говорят о том, что продукты стали выгоднее. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Перед Новым годом многие магазины Мурманской области сделали скидки на продукты, чтобы больше северян смогли себе позволить праздничный стол. Только помогло ли это нашим кошелькам? По данным Мурманскстата, вывод не утешительный. Многие продукты, которые покупаются для салатов, того же оливье, стали дороже.

- За период с 18 по 24 декабря отмечено увеличение цен на картофель (на 5,8%), белокочанную капусту (на 5,6), куриные яйца (на 2,5), репчатый лук, морковь (на 1,7), хлеб из ржаной и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,6), яблоки (на 0,6), сливочное масло (на 0,5), - отмечает орган статистики.

При этом не один из видов продуктов за последнюю неделю в регионе не подешевел. А вот если сравнить цены прошлого года и этого, порадоваться есть чему. Так, дешевле стали крупа и бобовые, макаронные изделия, овощи и сахар-песок. Больше всего за год выросла в цене рыба.