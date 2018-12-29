2018-12-29T10:51:18+03:00
Общество

Перед Новым годом в Мурманске выросли цены на продукты для оливье

Зато за год в регионе подешевели крупы, овощи, сахар и макароны
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Скидки в магазинах еще не говорят о том, что продукты стали выгоднее.Скидки в магазинах еще не говорят о том, что продукты стали выгоднее.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Перед Новым годом многие магазины Мурманской области сделали скидки на продукты, чтобы больше северян смогли себе позволить праздничный стол. Только помогло ли это нашим кошелькам? По данным Мурманскстата, вывод не утешительный. Многие продукты, которые покупаются для салатов, того же оливье, стали дороже.

- За период с 18 по 24 декабря отмечено увеличение цен на картофель (на 5,8%), белокочанную капусту (на 5,6), куриные яйца (на 2,5), репчатый лук, морковь (на 1,7), хлеб из ржаной и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 1,6), яблоки (на 0,6), сливочное масло (на 0,5), - отмечает орган статистики.

При этом не один из видов продуктов за последнюю неделю в регионе не подешевел. А вот если сравнить цены прошлого года и этого, порадоваться есть чему. Так, дешевле стали крупа и бобовые, макаронные изделия, овощи и сахар-песок. Больше всего за год выросла в цене рыба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С черными глазами и горбовиной грудью: в Мурманской области появилась опасная муха
ТОП-10 самых читаемых статей на сайте "Комсомольской правды"-Мурманск
Национальный календарь событий рекомендовал четыре праздника в Мурманской области
Мурманчанин пытался украсть из магазина еду, бытовую химию и мышку
Рождество в Мурманске 2019: бесплатный общественный транспорт, перекрытия и гулянья
В Мурманске из-за пожара в общежитии эвакуировали 170 человек
Мурманчанин утонул в реке в Санкт-Петербурге
Для нуждающихся в Мурманске готовят предновогодний «Добрый обед»
Задержанных по обвинению в погроме "Мяты" отправили в СИЗО
В аэропорту «Мурманск» в строй вступил амбулифт
В Кандалакше на рабочего упал кузов самосвала
Цифра пришла: В Мурманской области запустили все передатчики второго мультиплекса
В Мурманске ночью сгорела машина, владельцы подозревают поджог