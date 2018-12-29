2018-12-29T10:10:12+03:00
Общество

Рождество в Мурманске 2019: бесплатный общественный транспорт, перекрытия и гулянья

4 часа в автобусе №18 и троллейбусе №4 не будут брать плату за проезд
Ника СВЕТЛОВА
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В Рождество северян ждут праздничная программа и бесплатный проезд в общественном транспорте.В Рождество северян ждут праздничная программа и бесплатный проезд в общественном транспорте.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В предвкушении Нового года не стоит забывать и о других зимних праздниках. Это и первый рассвет, который ждет нас 11 января, и, конечно, Рождество Христово.

Уже сейчас известны некоторые подробности, как значимый для православных день пройдет в нашем городе.

7 января в 13.00 в детском городке "Сказка" состоится массовое народное гулянье "Рождество. Христово".

- Жителей и гостей города Мурманска ждет концертная программа самодеятельных коллективов. Игры, конкурсы для детей и взрослых, рождественские колядования не оставят посетителей парка равнодушными. Победителей конкурсной программы ждут памятные подарки и сладкие призы. Сделать на память фото с героями праздника смогут все желающие в специально оформленной фотозоне, - рассказали в мэрии Мурманска.

Водителям же стоит помнить, что будет перекрыто движение всех видов транспорта и освобождены от автотранспорта с 18.00 6 января до 6.00 7 января:

– ул. Зеленая;

– пер. Терский от ул. Карла Либкнехта до дома № 6 по ул. Пищевиков;

– Верхне-Ростинское шоссе от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до пр. Героев-североморцев;

– ул. Александра Торцева.

А вот пассажирам не лишним будет знать, как будет ходить общественный транспорт.

- В ночь с 6 на 7 с 00.00 до 4.00 бесплатно будут работать троллейбус № 4 и автобус № 18. Маршрут № 18 будет проходить с изменением для удобства горожан по пр. Кирова (в обе стороны) с выездом на пр. Ленина по ул. Книповича. Интервал движения будет около 50 минут, - рассказали в "Электротранспорте".

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