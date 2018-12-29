В Мурманске из-за пожара в общежитии эвакуировали 170 человек

СЕГОДНЯ 09:26 2018-12-29T09:26:15+03:00

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Новогоднее настроение сразу нескольких десятков человек оказалось испорчено страшным событием. В 1.49 29 декабря ЧП произошло на улице Подгорная в Мурманске. Здесь загорелась одна из квартир на шестом этаже в доме №54 - в нем расположено общежитие.

- Пострадали 3 человека, один находится с термическими ожогами в больнице «Севрыба», двое обслужены амбулаторно. Временно, в целях безопасности, были эвакуированы порядка 170 человек. В настоящий момент все жители вернулись в свои квартиры. Необходимость в предоставлении временного жилья отсутствует, - уточнили в администрации Мурманска.

Причины возгорания будут устанавливать.

Пожар случился в квартире на шестом этаже. Фото: www.citymurmansk.ru

Напомним, на этой неделе серьезный пожар произошел на улице Шабалина. В квартире, пострадавшей от огня, живет пожилая северянка, которая много лет копила вещи. Женщину увезли после случившегося в больницу.