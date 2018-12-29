Мурманчанин пытался украсть из магазина еду, бытовую химию и мышку

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-29T11:37:30+03:00

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В современных магазинах можно найти все, что угодно. Это удобно для обычного покупателя и… для воров – забрать бесплатно тоже можно все. Так сделал и 33-летний мурманчанин – молодой человек пытался вынести из магазина достаточно странный набор товаров.

- На пульт дежурного, поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. Приехавшим сотрудникам Росгвардии работники гипермаркета рассказали, что, просматривая запись с камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, заметили, как один покупатель берет с прилавков товар и прячет его за пазуху, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Мурманской области. - Поняв, что гражданин не собирается платить, они и нажали тревожную кнопку.

До приезда росгвардейцев охранники задержали мужчину у кассы магазина, когда тот пытался пройти мимо нее незамеченным. Украденное оценили в 4 600 рублей - вору грозит до двух лет колонии по статье «Кража».