2018-12-28T17:25:06+03:00
Общество

В аэропорту «Мурманск» в строй вступил амбулифт

Новое спецустройство для обслуживания маломобильных пассажиров обещали приобрести еще весной
Елена ЧУМАКОВА
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Долгожданный амбулифт вступил в строй. Фото: Мурманский вестникДолгожданный амбулифт вступил в строй. Фото: Мурманский вестник
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Девять месяцев понадобилось главной воздушной гавани Заполярья, чтобы воплотить свое обещание в жизнь.

Напомним, еще в марте руководство аэровокзала анонсировало покупку амбулифта – специального устройства для обслуживания маломобильных граждан. Но желанная техника не появилась в аэропорту ни летом, ни осенью. Правда, по независящим от воздушной гавани причинам. Сегодня обещанное устройство ввели в эксплуатацию и продемонстрировали представителям организации инвалидов.

- Мы уделяем большое внимание развитию услуг. Благодаря амбулифту теперь посадка и высадка людей с ограниченными возможностями здоровья будет проходить в более комфортных условиях, – отметил генеральный директор аэропорта «Мурманск» Андрей Осипов.

Новая техника способна поднимать до 1000 килограммов на высоту дверей воздушного судна. Внутри кабина амбулифта оборудована специальными удерживающими устройствами для безопасной транспортировки пассажиров. Сотрудники аэровокзала уже прошли всю необходимую подготовку для работы с новым устройством. По словам Андрея Осипова, это далеко не последние приятные изменения, которые ожидают северян и гостей в аэропорту «Мурманск». За счет инвестиций в сто миллионов рублей в воздушной гавани продолжат обновлять технику. Кроме того, в 2019-м начнется и долгожданная реконструкция привокзальной площади.

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