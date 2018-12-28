2018-12-28T15:42:51+03:00
Происшествия

В Кандалакше на рабочего упал кузов самосвала

Его коллега попал в больницу с тяжелыми травмами
Мария ПАШЕНКОВА
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Кузов самосвала упал на двух рабочих, что стояли рядом. Фото: murmansk.sledcom.ruКузов самосвала упал на двух рабочих, что стояли рядом. Фото: murmansk.sledcom.ru
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Днем 28 декабря на территории ООО "Дорожно-строительное управление" в Кандалакше произошла трагедия.

- Во время ремонта грузовой автомашины краном был поднят кузов. По предварительным данным, слетел крюк с проушины кузова, после чего тот упал на работника организации. Мужчина 1962 года рождения получил травмы, от которых впоследствии он скончался, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк.

Как рассказали очевидцы, пострадал также коллега погибшего, который тоже оказался у ремонтируемого самосвала. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проходит процессуальная проверка, следователи работают на месте, были опрошены свидетели трагедии.

Напомним, 9 декабря на стройке "Лавны" рабочего задавал "УАЗ".

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