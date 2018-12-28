2018-12-28T17:24:59+03:00
Добрые дела

Для нуждающихся в Мурманске готовят предновогодний «Добрый обед»

Праздничное пиршество посетят Дед Мороз со Снегурочкой
Елена ЧУМАКОВА
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Предпраздничный обед состоится 30 декабря на том же месте в тот же час. Фото: "Добрый мир"Предпраздничный обед состоится 30 декабря на том же месте в тот же час. Фото: "Добрый мир"
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Северяне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, уже почти 50 раз по достоинству оценили труды команды благотворительного фонда «Добрый мир». Он организует для них ежевоскресные горячие обеды. Напомним, акцию волонтеры организовали в начале 2018 года.

- В разы увеличилось количество гостей на наших «Добрых обедах». Если в первый раз решились отведать предложенные нами блюда семь человек, то сегодня их число доходит до ста, - подводит итоги уходящего года глава благотворительного фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин. – А благодаря тому, что в нашем благом деле принимает участие все больше волонтеров и меценатов, мы смогли открыть вторую точку раздачи горячих обедов на улице Жуковского.

Кстати, появился у волонтеров и свой «секретный миллионер», который уже неоднократно жертвовал на доброе дело 10 тысяч рублей. Полностью за его счет волонтеры приготовят для своих подопечных предновогодний обед, который состоится 30 декабря с 12:00 до 13:00 между домами 16 и 18 по улице Подстаницкого и домами 4 и 8 по улице Жуковского.

Алексей Пенкин и его соратники разработали праздничное меню: 70 литров солянки, 50 литров картофельного пюре с жареными окорочками, 20 литров салата оливье, чай с корицей и печенье. Но это далеко не все сюрпризы, которые подготовили волонтеры. Они рассказали по секрету «КП», что праздник обязательно посетят Дед Мороз и Снегурочка.

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