Мурманчанин утонул в реке в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-29T08:48:00+03:00

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Несмотря на то, что зима все набирает силу, в Мурманской области заметны не все ее признаки. Например, снега не так много, а лед на водоемах очень тонкий. О выходе на него лыжникам и рыбакам пока не стоит мечтать.

В Санкт-Петербурге реки тоже слабо скованы, поэтому горожанам запрещают использовать их как дороги. Но это останавливает не всех. Так, днем 27 декабря у дома №2 по проспекту Шаумяна из реки Охта - приток Невы на северо-востоке города - вытащили тело 34-летнего уроженца Мурманска.

- Мужчина проживал на Васильевском острове. Как он оказался в другой части города, пока неясно. При просмотре записей с камеры видеонаблюдения, установленной на доме 5 по Красногвардейской площади, было установлено, что в 23:24 мужчина провалился под лед, - пишет АН "Оперативное прикрытие".

27 декабря в Мурманске спасали мужчину, который оказался на карнизе окна и мог упасть в любой момент.