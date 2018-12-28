2018-12-28T14:45:44+03:00
Общество

Цифра пришла: В Мурманской области запустили все передатчики второго мультиплекса

20 каналов стали доступны 20 цифровых каналов доступны 99% северян
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Теперь 98% северян могут смотреть 20 каналов в цифре. Фото: архив "КП"Теперь 98% северян могут смотреть 20 каналов в цифре. Фото: архив "КП"
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До 3 июня 2019 года в Мурманской области должен быть завершен переход от аналогового телевидения к цифровому. Впрочем, уже сейчас 99% северян могут смотреть 20 каналов в новом качестве.

Стало это возможно потому, что Мурманский радиотелецентр РТРС включил последние передатчики второго мультиплекса в регионе.

- С 2013 года РТРС построил в регионе 47 объектов вещания. Их суммарная высота составляет 2,5 километра. До прихода "цифры" почти половина жителей Мурманской област могла принимать не более четырех телеканалов. Единый информационный стандарт уравнял в доступе к информации жителей больших городов и жителей небольших поселений, в том числе отдаленных и труднодоступных. С 2017 года региональные программы ГТРК "Мурман" доступны на каналах первого мультиплекса "Россия 1", "Россия 24" и "Радио России" 99% жителей Мурманской области, - рассказали в РТРС.

Напомним, в декабре в Видяево был открыт последний объект цифрового телевещания в России.

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